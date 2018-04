Domenica pomeriggio teatro bimbi ai Cattivi Maestri: Il grande Pollicino, compagnia Cattivi Maestri

Domenica 8 aprile, ore 16.30

Il grande Pollicino

Dalla fiaba dei Fratelli Grimm.

Con Gabriele Catalano, Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta e Jacopo Marchisio. I burattini sono stati realizzati da Francesca Bombace. Costruzione delle scene di Andrea Franzi. Allestimento, regia e adattamento del testo a cura della Compagnia Cattivi Maestri.

Pollicino è il più piccolo di sette fratelli. Non solo per l’età ma anche per le sue dimensioni, infatti è alto poco più di un pollice. Ai suoi fratelli piace picchiarsi, saltare, urlare mentre lui ama ascoltare. E ascoltando la mamma, ascoltando il papà, ascoltando l’orco e l’orchessa diventa grande. Il più grande.

Un altro spettacolo dei Cattivi Maestri con attori e burattini che raccontano insieme una delle fiabe più commoventi e divertenti dei Fratelli Grimm.

DURATA 50 minuti

GENERE Teatro per bambini

PUBBLICO Dai 4 anni

BIGLIETTO € 5 i bambini € 8 gli adulti (€ 6 adulti tesserati Arci)

INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI: Cattivi Maestri, Tel. 392 1665196 – 347 5860670 – cattivimaestri@officinesolimano.it.