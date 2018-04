Albenga. Amichevole di lusso per i 2005 della San Filippo Neri, gli Esordienti giallorossi, agli ordini del mister Davide Rotiroti, coadiuvato da Francesco Capaccio e Danilo Losno, sono stati invitati a trascorrere una giornata presso il centro sportivo di Novarello, avveniristica struttura dove il Novara Calcio, attualmente militante in Serie B, ha sede, uffici e la propria base operativa.

La mattinata ha visto la disputa di una gara amichevole su uno degli splendidi terreni di gioco della struttura (che vanta tre campi a 11 in sintetico, due campi a 11 in erba naturale e due campi a 7 in sintetico, oltre all’hotel con la spa dove vanno in ritiro i giocatori della prima squadra, un centro congressi e di formazione, un parco giochi, ristoranti e una chiesa), tre tempi da venti minuti giocati con grande intensità contro una delle migliori squadre del panorama giovanile nazionale.

Dopo il pranzo nel ristorante della struttura con l’ottimo menu degli atleti e la visita al centro sportivo, i giovani giallorossi hanno potuto assistere alla gara del campionato nazionale giovanile disputata tra il Novara ed il Genoa (vinta per 4 a 1 dai piemontesi, che si stanno affermando come una delle migliori realtà di settore giovanile a livello nazionale).

Nel pomeriggio, infine, i ragazzi hanno potuto vedere i giocatori della prima squadra del Novara salire sul pullman della società per recarsi allo stadio a disputare il derby contro la Pro Vercelli, ed hanno scambiato qualche chiacchiera con Domenico Di Carlo, attuale mister del Novara ed ex allenatore di Sampdoria e Chievo in Serie A, che ha pure simpaticamente posato con gli atleti ingauni per una foto ricordo della giornata.

“I nostri ragazzi del 2005 si sono meritati questa giornata di sport e divertimento dove hanno potuto respirare il profumo del calcio professionistico, un bellissimo premio per un gruppo sempre presente agli allenamenti e molto attivo in tutte le iniziative della società, da quelle sportive, ai ritiri a quelle di divertimento, davvero un bel gruppo ben seguito dall’allenatore e che non potrà che andare sempre meglio” commenta Alessandro Chirivì, presidente della San Filippo Neri.