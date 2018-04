Domani sera alla SMS Cantagalletto serata di solidarietà, cultura ed antifascismo alla vigilia del 25 aprile

Domani sera, giovedì 19 aprile dalle 20, la SMS/Circolo Cantagalletto in collaborazione con il Comitato Provinciale ARCI Savona, con il comitato Provinciale ANPI Savona, l’ISREC, la libreria Ubik organizza una serata di solidarietà, cultura e riscoperta dei valori dell’antifascismo alla vigilia del 25 aprile.

Il programma della serata prevede una CENA di solidarietà a base di pizza, focaccia farcita, farinata, dolce, acqua e caffè (vino e birra esclusi) € 14,00 adulti e 10 bimbi dai 7 ai 12 anni (prenotare al n 349 326 11 69) il cui ricavato sarà devoluto a favore del Circolo ARCI Pablo Neruda di Cairo Montenotte che sta affrontando una fase difficile della propria storia quarantennale.

A seguire “IL CAPITANO. LA VICENDA LEGGENDARIA DEL COMANDANTE PARTIGIANO BELTRAMI”. Incontro con Michele Beltrami, figlio dell’autrice del libro Giulia Gadola Beltrami.

Introduzione di Renata Barberis.

Letture a cura dell’attore Pino Petruzzelli.

Il libro racconta la vicenda leggendaria del Comandante Partigiano Beltrami, morto in un conflitto a fuoco insieme ad alcuni suoi compagni, a Mégolo in Val d’Ossola.

Tanti i contributi in ricordo di Beltrami di grandi intellettuali italiani, tra cui Gianni Rodari, Eugenio Montale, Piero Calamandrei, Cesare Pavese.

Secondo Rodari “la vicenda del capitano è diventata subito una leggenda. È un libro che può essere letto in tanti modi e a tutte le età…”. Secondo Pavese “è il primo libro di ispirazione partigiana dove non s’acquatti la retorica…”.

Un testo importante, una storia vera sul riscatto degli italiani dalla vergogna del regime fascista.