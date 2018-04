Domani sera ai Cattivi Maestri di Savona lo spettacolo \"Studio per ossor otteccuppac (la favola di cappuccetto rosso rovesciata)\"

Teatro Cattivi Maestri /Officine Solimano/Secondo Piano

Piazza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Sabato 14 aprile, ore 20.45

Studio per ossor otteccuppac (la favola di cappuccetto rosso rovesciata)

Di Andrea Begnini e Alessandro Bergallo, con Alessandro Bergallo.

Le favole non sono affari per bambini. Questo è certo. Coperte da incrostazioni di moralismo progressivo perdono, strada facendo lungo la storia, la fragranza e il senso stesso che avevano nelle prime tradizioni orali. A maggior ragione, la favola per bambini forse più conosciuta e messa in scena di tutte le generazioni: Cappuccetto Rosso. Ma chi l’ha detto che il lupo è cattivo e rappresenta il male? Dove è narrato che la bambina che non risponde al volere dei genitori merita di venire additata con un mantello rosso vergogna? Furono prima Perrot, poi i Fratelli Grimm e infine il tremendo Disney a trasformare una fresca ragazzina che scopre l’età adulta in un sapientina punita perché non rispetta le regole del buon vivere borghese. In un percorso a ritroso che libera la favola dalle stratificazioni moralistiche di tutte le epoche, si punta alla creazione di una nuova versione, moderna e pura, di Cappuccetto Rosso. Salvo scoprire che, alla fine, risulta essere in tutto e per tutto la più antica e originale: quella della tradizione orale. La narrazione passa attraverso la figura del lupo cattivo che gestisce l’intera vicenda raccontandone tutti i passaggi e le distorsioni alle quali sia lui sia la povera Cappuccetto sono stati coinvolti nel corso dei secoli. Per la prima volta, una versione della favola dedicata e raccontata agli adulti (che sono stati bambini) per provare a sperimentare una nuova consapevolezza, anche quando la leggono ai propri figli.

DURATA 1 ora circa

GENERE Teatro sociale

PUBBLICO Per bambini, soprattutto per genitori

BIGLIETTO € 13 (€ 10 per i soci Arci)

INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI: Cattivi Maestri, Tel. 392 1665196 – 347 5860670 – cattivimaestri@officinesolimano.it.