Decathlon, Flavio Bertuzzo da record: campione regionale assoluto all’età di 60 anni

Millesimo. Un titolo di campione regionale assoluto, conquistato all’età di 60 anni. L’impresa è riuscita a Flavio Bertuzzo, atleta di Millesimo che gareggia con i colori dell’Atletica Varazze.

Bertuzzo ha primeggiato nel decathlon, nella gara che si è disputata sabato 21 e domenica 22 aprile a Sanremo nel campo di atletica di via Poma.

Il campionato si è svolto in due giornate torride, con il sole a picco sull’impianto. Flavio, che già lo scorso anno era finito sul podio arrivando terzo, è riuscito a tenere alle sue spalle gli avversari in questa disciplina che comprende 100 metri piani, salto in lungo, getto del peso, salto in alto, 400 metri piani, 110 metri ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto, 1500 metri piani.

Mai nessuno in questa disciplina era riuscito ad aggiudicarsi un titolo regionale a questa età. Ennesima conferma di come la longevità degli atleti sia sempre più elevata e di come Bertuzzo, grazie alla sua passione e alla sua costanza, sia capace di mantenersi competitivo ad ottimi livelli.