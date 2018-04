De Vincenzi (Pd): “La Regione convochi i tavoli tecnici con Anas e Comuni per gli interventi sulle strade”

Liguria. “La Regione convochi una serie di tavoli tecnici di confronto e coordinamento in sede di Città Metropolitana e delle singole Province, che veda protagonisti ANAS e i Comuni liguri per discutere degli interventi di manutenzione e cura da realizzare sulle strade del nostro territorio che dal 5 maggio prossimo passeranno sotto la competenza dello Stato”. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd e vicepresidente del Consiglio ligure Luigi De Vincenzi, che ha firmato una mozione presentata dal collega del partito Democratico Luca Garibaldi.

“A seguito di un lungo e complesso iter avviato nel 2014 – spiega De Vincenzi – si è arrivati alla procedura di riclassificazione nella rete stradale di interesse nazionale gestita da Anas, di diverse strade ex statali ricadenti nel territorio di Regione Liguria. Parliamo di 11 tratte, fra cui l’ex SS 453 di Valle Arroscia e l’ex SS 28 del Colle di Nava”.

“Ma visto che – continua l’esponente del Pd – “nella fase di trasferimento risulta necessario un migliore coordinamento tra Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Province Liguri interessate e Comuni su cui insistono i tratti stradali in questione e vista l’importanza di procedere a un’attenta valutazione delle condizioni delle tratte stradali e degli interventi giudicati necessari e improcrastinabili, con l’attivo coinvolgimento degli enti locali e al fine di definire le priorità sugli interventi nelle tratte in oggetto, chiediamo alla Giunta Toti di costituire tavoli tecnici di confronto e coordinamento che coinvolgano le amministrazioni locali per definire gli interventi da attuare su queste tratte”.