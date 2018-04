Savona. Il Cus Genova prende il comando della Serie C: il massimo campionato regionale della pallavolo maschile trova una nuova possibile padrona quando mancano solo tre giornate alla conclusionbe.

La nuova classifica è frutto dei risultati di questo turno, che hanno visto i genovesi prevalere sull’Avis volley team Finale: 3-1 il risultato al Palacus nella sfida tra i coach Grotto e Trotta. I tre punti sono decisivi al momento per la classifica della serie.

Il sorpasso del Cus è alle spesse della Zephyr, che incappa nella seconda sconfitta consecutiva al tie break: sabato sera gli spezzini hanno lasciato strada alla 3 Stelle villaggio, che agguanta davvero la gara che cambia la stagione, un match combattuto punto a punto ed estremamente equilibrato, ma che vede dividersi il montepremi.

Va KO anche la Admo, la terza capolista dello scorso turno: a sconfiggere i verdeblù di Lavagna è stata la Spedia volley, che agguanta proprio i diretti rivali. Subito avanti, gli spezzini prevalgono in quattro set e rientrano in corsa per la promozione alle serie nazionali.

Cambiamenti anche in coda: la Pallavolo Futura Avis Bertoni espugna il terreno dell’Olympia Voltri e la raggiunge nella lotta per evitare l’ultima posizione della classifica: 3-1 il risultato per gli ospiti, che prevalgono nonostante la sconfitta del primo set.

Un punto più sopra si trova ora la Volley Colombiera Sarzana project, che ha lasciato strada al Santa Sabina dopo una sfida durata quattro set; vince tre a zero, invece, la Grafiche Amadeo Sanremo, che contro l’Albisola incontra dura resistenza.

Nel prossimo turno l’attenzione è tutta per la sfida tra Admo volley e Cus Genova, che potrebbe decidere una buona parte della sfida in vetta alla classifica della Serie C.