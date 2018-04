Savona. E’ un Tenente di Vascello di La Spezia la prima donna pilota di drone Enac diplomata con “AEC Genova A.S.D. Aero Club di Genova – Droneacademy”, la scuola che da quasi due anni opera in Liguria con basi operative anche a Savona, oltre che Genova e La Spezia.

Si chiama Veronica Mariannelli ed è un tenente di vascello della Marina Militare in forza presso Marigenimil – La Spezia. “Ho fatto il corso per avere la possibilità di specializzarmi in settori come quello delle ispezioni, dei sopralluoghi, della sicurezza e della ricerca. Il mio obiettivo è quello di poter conseguire a breve anche l’abilitazione alle operazioni critiche e poi frequentare il corso istruttori” dichiara Mariannelli che, dopo aver superato brillantemente lo skill test finale con l’Examiner ENAC per il conseguimento dell’attestato di volo base, passerà dunque alla seconda fase del training, le Operazioni Specializzate Critiche (CRO).

Sono ormai quasi un centinaio gli allievi della scuola droni dell’Aero Club di Genova che hanno terminato l’addestramento e si sono preparati per le rispettive attività lavorative. Fra questi, Geometri, Ingegneri e Fotografi rappresentano le componenti più numerose.

“Il Regolamento ‘Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto’, edizione 2 del 16 luglio 2015, e il successivo emendamento del 21 dicembre 2015 individuano nel CA APR approvato ENAC il solo Centro Addestramento che può erogare la formazione teorica e pratica necessaria per l’addestramento dei piloti droni. Solo con l’attestato ENAC è possibile utilizzare i mezzi aerei a pilotaggio remoto (APR) per scopi non ludici” spiegano gli organizzatori del corso.

Come si legge nell’apposita sezione del sito Enac dedicata alle Organizzazioni di Addestramento (https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/P875885151/ELENCO_CA_APR_05_04_2018.pdf), Aero club di Genova è l’unico Centro Addestramento in Liguria titolato dall’Autorità ad erogare l’addestramento sulle classi APR Very Light (sino a 4 kg) e Light (sino a 25 kg).

Nel mese di maggio si terranno a Genova i corsi CRO (5 – 6 maggio) e Base (19 – 20 maggio).

A Savona il corso Base si terrà nei giorni 9 e 10 giugno mentre a La Spezia il corso Base si svolgerà nei giorni 23 e 24 giugno 2018. Presto sarà operativa anche una nuova sede a Sanremo. Maggiori informazioni contattando la Segreteria dell’Aero Club di Genova tramite email segreteria@aecgenova.it o tramite i numeri telefonici: 010 6512728 – 3270957988