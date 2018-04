Albenga. Il rinvio della Liguria Marathon al 18 novembre ha causato un evidente dispiacere a tutti gli appassionati di podismo della regione.

Per molti degli iscritti, inoltre, il disappunto è stato dettato dal fatto di aver preparato la corsa podistica, allenandosi in maniera costante per avere nelle gambe, per la giornata odierna, i 42,195 chilometri della gara.

Foto 3 di 11





















Pertanto, c’è stato chi ha preso parte ad altre competizioni sulla lunga distanza, o lo farà nel prossimo weekend, approfittando del ricco calendario all’interno dei confini nazionali e non solo.

Altri, invece, hanno voluto comunque percorrere le strade della Liguria, come se l’evento non fosse stato rimandato. E non solo il gruppo della RunRivieraRun che ha accompagnato Andrea Scussel, di cui abbiamo già parlato sulle nostre pagine.

Oggi un piccolo gruppetto di runners (Alice, Luca, Marco, Michele e Claudio) ha deciso di mettersi alla prova percorrendo il tragitto che va da Albenga fino a Savona, tutto lato costa.

La preparazione dei mesi precedenti non è stata vana: il traffico e il caldo non hanno potuto permettere tempi da record ma i cinque podisti si sono detti soddisfatti dell’esperienza.