CorriAmo la Fionda, a Vittorio Brumotti la “Fiondina d’argento” dei Fieui di Caruggi

Albenga. Una “Fiondina d’argento” sarà consegnata dai Fieui di Caruggi a Vittorio Brumotti, che questo pomeriggio alle 16 darà il via a CorriAMO la fionda, manifestazione podistica non competiva che fungerà da preludio all’attesissimo Premio Fionda di Legno che Antonio Ricci consegnerà la domenica successiva a Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno in un gremitissimo Teatro Ambra.

CorriAMO la fionda sta superando di slancio ogni record di iscrizioni e, nonostante qualche preoccupazione per il meteo, l’organizzazione degli Albenga Runners e dei Fieui procede per regalare a tutti, bambini ed adulti, un pomeriggio di condivisione e di festa.

La corsa sarà allietata dalla banda folcloristica “Rumpe e Streppa” e vedrà in prima fila Vittorio Brumotti con la sua inseparabile due ruote.

Nell’occasione il popolare e coraggioso inviato di Striscia riceverà la fiondina d’argento dei Fieui di Caruggi offerta da Igor Strazzoni dell’Osteria N° 6. Per tutti divertimento, fiori, doni, palloncini colorati e una gustosa merenda in cantina.