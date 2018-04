Albenga. Domenica 8 aprile, nel pomeriggio, grande festa ad Albenga con CorriAMO la fionda, manifestazione podistica non competiva che fungerà da preludio all’attesissimo Premio Fionda di Legno che Antonio Ricci consegnerà la domenica successiva a Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno in un gremitissimo Teatro Ambra.

Si stanno per superare le duemila iscrizioni e pertanto un fiume di gente in festa si riverserà per le vie di Albenga snodandosi per i viali, il lungomare, il lungofiume e attraversando il centro storico tutto in fiore.

I Fieui di Caruggi, insieme agli Albenga Runners che curano l’organizzazione tecnica dell’evento, non hanno tralasciato nulla per rendere il pomeriggio indimenticabile. Per prima cosa uno starter d’eccezione, Vittorio Brumotti, che alle 16 darà il via all’evento, in prima fila con le sue evoluzioni ciclistiche. Centinaia di palloncini colorati col simbolo della fionda saranno donati a tutti i bimbi e la banda folcloristica Rumpe e streppa allieterà il pomeriggio con la sua musica, tanta simpatia e originalissimi strumenti. Al termine merenda in allegria nella cantina dei Fieui di caruggi.

Il tutto servirà a finanziare il reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Gaslini di Genova, mediante l’acquisto di attrezzature sanitarie. Un motivo in più per iscriversi e partecipare. Raduno in Piazza del Popolo a partire dalle ore 14.