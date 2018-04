Savona. Versione ridotta per l’edizione numero 46 della Coppa XXV Aprile, svoltasi a Savona nella mattinata di mercoledì, organizzata dalla SMS XXIV Aprile con la collaborazione dell’Anpi Villapiana.

La corsa, che ha preso il via alle ore 10, non presentava il consueto percorso; a causa di motivi di sicurezza, a seguito dei lavori sulla sede stradale relativi alla realizzazione dell’Aurelia bis, è stato proposto un giro da ripetere quattro volte, per un totale di 8 chilometri. Confermato, invece, il ricco rinfresco a fine gara, con la premiazione dei protagonisti della corsa, per mano dell’assessore comunale allo sport Maurizio Scaramuzza, per i primi assoluti e per sette categorie maschili ed altrettante femminili.

Sul tragitto, interamente asfaltato, si sono dati battaglia 76 concorrenti. Primo al traguardo è arrivato Alessio Bozano della Podistica Savonese. Seconda posizione per Giuseppe Isauro dell’Isaura Valle dell’Irno, terzo Federico Gallo del Triathlon Savona.

A seguire, quarto Andrea Foresta (Triathlon Savona), quinto Giovanni Pesce (San Francesco), sesto Bruno Guadagnini (Podistica Savonese), settimo Simone Aresta (Cambiaso Risso Running Team), ottavo Bruno Aureli (Atletica Varazze), nono Alessio De Martino (Cambiaso Risso Running Team), decimo Alessandro Aonzo (Podistica Savonese).

Tra le dodici donne in gara ha primeggiato Clara Rivera dell’Atletica Cairo; seconda la sua compagna di società Sofia Fresia. Terza posizione per Susanna Scaramucci (Atletica Varazze), quarto Massimo Rapetto (Atletica Gillardo), quinto Romana Zinola (Atletica Cairo).

La classifica per società ha visto il successo della Podistica Savonese, che si è così aggiudicata il 9° Trofeo Pippo Rebagliati.