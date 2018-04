Controlli della polizia di Stato ad Albenga, controllati 180 veicoli con il sistema Mercurio

Albenga. Nella serata di ieri, ad Albenga, la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione al quale hanno preso parte i poliziotti del commissariato di Alassio e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio.

Durante il servizio, che ha interessato varie aree delle città ed in particolare via Leonardo da Vinci, via Giancardi e Piazza del Popolo, sono stati effettuati diversi posti di controllo che hanno consentito di identificare oltre trenta persone e controllare oltre 180 veicoli con il sistema Mercurio, che consente di effettuare controlli sulle targhe in tempo reale, anche su auto in movimento.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.