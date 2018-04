Coni, Educamp in Liguria: al via le preiscrizioni

Savona. Lunedì 16 aprile alle ore 10 apriranno le preiscrizioni ai campus sportivi multidisciplinari organizzati dal Coni su tutto il territorio nazionale.

Per l’estate 2018 il Coni Liguria sarà presente con i propri Educamp in tutta le quattro province della regione. Un grande risultato organizzativo ottenuto anche grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali.

Oltre ad attivare un Educamp Coni in ogni provincia si è riuscito anche ad incrementare gli Educamp organizzati sul territorio dalle associazioni sportive dilettantistiche con la supervisione del Coni.

Queste le sedi Educamp organizzate direttamente dal Coni Liguria insieme ai Coni Point di Imperia, Savona, Genova e La Spezia:

Imperia (4 settimane) dal 18 al 22 giugno; dal 25 al 29 giugno; dal 2 al 6 luglio; dal 9 al 13 luglio;

Savona (3 settimane) dal 18 al 22 giugno; dal 25 al 29 giugno; dal 2 al 6 luglio;

Torriglia (2 settimane) dal 18 al 22 giugno e dal 25 al 29 giugno;

Lerici (2 settimane) dal 9 al 13 luglio e dal 16 al 20 luglio.

Il progetto è destinato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni di età che, suddivisi in gruppi e guidati da educatori sportivi laureati in scienze motorie, potranno cimentarsi in molteplici discipline sportive (quattro sport al giorno) che saranno di volta in volta proposte da tecnici federali qualificati, presenti in tutti i camp grazie alla preziosa collaborazione delle società sportive presenti nei rispettivi territori.

Il progetto Educamp mira a promuovere, attraverso l’attività fisica e motoria, la diffusione di principi come il rispetto dell’individualità di ciascuno, del gruppo, delle regole e di valori quali la socializzazione e l’integrazione. Gli Educamp rappresentano luoghi di aggregazione e confronto, nei quali, attraverso il gioco e l’insegnamento di attività educative e sportive, diventa più facile relazionarsi con gli altri. In questo modo si facilita il naturale scambio di conoscenze consentendo la costruzione e l’accrescimento del proprio bagaglio culturale.

In tutti gli Educamp della Liguria si potrà trovare un ampio ventaglio di proposte sportive, differenziate a seconda delle sedi, tra cui: nuoto, pallanuoto, pallavolo, basket, tennis, atletica, rugby, pattinaggio, tiro con l’arco, judo, lotta, pallamano, ginnastica, karate, arrampicata sportiva, flag football, calcio, vela, tennis tavolo, golf, triathlon, ciclismo, snorkeling, orienteering, baseball, softball, tennistavolo, giochi della tradizione oltre ad attività ricreative ed educative come igiene orale, educazione cinofila, educazione al riciclo, balli di gruppo, visite culturali

La preiscrizione potrà essere effettuata unicamente online a partire dalle ore 10 di lunedì 16 aprile sul sito http://www.educamp.coni.it.

Il Coni centrale ha strutturato una piattaforma che permetterà ai genitori di riservare un posto all’Educamp per i propri figli. Le preiscrizioni saranno convalidate di volta in volta da un operatore, nel rispetto cronologico di inserimento delle domande e fino al numero massimo di partecipanti previsto per ogni Educamp. La mail di accettazione della domanda al genitore sarà inviata in automatico dalla piattaforma al momento della convalida e riporterà tutte le indicazioni per completare l’iter di iscrizione.