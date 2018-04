Concorso Aned, due studentesse di Carcare tra le vincitrici

Carcare. Due studentesse del liceo Calasanzio di Carcare in visita ai campi di sterminio di Mautahusen, Gusen, Ebensee. Due alunne della seconda E linguistico, Giorgia Genovese e Caterina Assandri, sono tra le vincitrici del concorso Aned 2018 e, grazie al buon piazzamento ottenuto, parteciperanno al viaggio della memoria in alcuni dei luoghi simboli di uno dei momenti più tragici della storia mondiale. Il viaggio si svolgerà dal 4 al 7 maggio: dopo aver reso omaggio ai caduti savonesi a Gusen, tutti i partecipanti saranno a Mauthausen per presenziare alla cerimonia internazionale. Le due ragazze si sono guadagnate il premio grazie a un elaborato che, in forma di racconto, affronta il tema del ritorno dei sopravvissuti.