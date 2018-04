Commercio, pronto ordine del giorno del M5S contro le aperture straordinarie nei festivi

Liguria. “Toti faccia pressing per garantire alle regioni maggiore autonomia sulle aperture e sugli orari della grande distribuzione e porti al più presto il tema in Conferenza Stato-Regioni.” Lo chiede il consigliere regionale Marco De Ferrari, primo firmatario di un Ordine del giorno del MoVimento 5 Stelle, depositato in queste ore in Regione Liguria, che torna sul dibattito legato alle aperture straordinarie festive, su cui il M5S si è sempre dichiarato contrario, come ribadito anche dalla proposta di legge Dell’Orco del 2013, arenata in Senato per cinque lunghissimi anni in attesa di essere approvata.

“Con quest’atto – spiega De Ferrari – impegniamo la Giunta Toti ad attivarsi al più presto nei confronti di Parlamento e Governo per sollecitare un intervento normativo che vada in direzione decisamente contraria a quanto previsto dal “Salva Italia”, che ha di fatto aperto la strada a una vera e propria deregulation del settore, e restituisca alle regioni le proprie competenze legislative in materia di liberalizzazione delle aperture e degli orari del commercio.”

Nell’Ordine del giorno De Ferrari invita anche Toti a lavorare in Conferenza Stato-Regioni per presentare un documento unitario che manifesti la volontà comune di modificare l’attuale normativa e dare, così, alle regioni una maggiore agibilità su un tema che era e deve tornare di competenza locale.

“Sulle aperture selvagge serve un deciso passo indietro e una svolta a livello legislativo che rimetta al centro la dignità del lavoratore rispetto alla logica del mero profitto e migliori la qualità della vita dei cittadini liguri e delle loro famiglie” conclude De Ferrari.