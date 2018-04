Colpo a Savona, smurano cassaforte in una casa e portano via ori e gioielli

Savona. Hanno agito utilizzando le chiavi bulgare i ladri che ieri pomeriggio hanno svaligiato una casa a Savona, nel quartiere di Villapiana, riuscendo a smurare una cassaforte e a portare via gioielli e preziosi di famiglia, per un ingente bottino. Sono ancora in corso le indagini della polizia sul colpo messo a segno dalla banda di ladri, che hanno agito indisturbati e da veri professionisti.

Secondo la ricostruzione degli agenti, i ladri si sono introdotti silenziosamente in un alloggio di via Istria mentre i proprietari, madre e figlio, non erano in casa. Una volta entrati nell’alloggio i malviventi si sono diretti verso una piccola cassaforte e sono riusciti ad aprirla con un flessibile, rubando così gli ori di famiglia: anelli, orecchini, braccialetti e altri preziosi, il valore è ancora in corso di quantificazione.

E’ stata la donna, al suo rientro a casa verso le 19:00, ad accorgersi del furto e a dare l’allarme: sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura savonese che hanno svolto un sopralluogo nella casa e svolto i primi rilievi nella speranza di trovare qualche traccia utile per risalire ai responsabili del colpo. Gli accertamenti investigativi sono ancora in corso.