Code in A10, arrivi per il ponte e lavori: ancora disagi

Savona. Un’altra giornata difficile per la circolazione autostradale sulla A10, con code e rallentamenti che sono andati ad aumentare nel corso del pomeriggio, sia per le partenze e i nuovi arrivi per il ponte del 25 Aprile, quando per la presenza di alcuni cantieri che hanno peggiorato la situazione viaria, aumentando gli incolonnamenti e i tempi di percorrenza per automobilisti e viaggiatori.

Nel corso del tardo pomeriggio si è registrata una coda di 7 km nel tratto tra Feglino e Savona in direzione Genova e una coda di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia.

La situazione dovrebbe migliorare a partire dalle ore più serali, tuttavia nei prossimi giorni, da domani 25 Aprile, e per domenica 29 aprile si prevedono altre due giornate da bollino rosso per le autostrade liguri, con traffico intenso e code per il rientro dal ponte e per gli arrivi in vista di quello del 1 Maggio.

Disagi potrebbero verificarsi in entrambe le direzioni e anche nel tratto di A6 tra Savona e Altare, oltre al tratto tra Savona e il bivio con la A26. A peggiorare la situazione anche il doppio cantiere nei tratti tra Savona e Spotorno e Feglino Finale con uno scambio di carreggiata che aumenta il blocco della viabilità.