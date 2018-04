Champions League da sogno per un giovane di Albenga: punta 3 euro e ne vince 4.725

Albenga. Ha puntato pochi spiccioli su due risultati calcistici “altamente improbabili”. E li ha azzeccati entrambi. E’ accaduto ad un 24enne di Albenga particolarmente fortunato, che ieri sera si è portato a casa ben 4.725 euro grazie ad una giocata di soli 3 euro.

Il giovane ha puntato sui risultati esatti su due partite di Champions League, Roma-Barcellona e Manchester City-Liverpool. In particolare, ha puntato sul 3-0 per la Roma (dato a 84) e sull’1-2 a favore del Liverpool (dato a 18,75).

A quanto pare la dea del calcio, Eupalla, ha ritenuto opportuno mettere una buona parola con la sua collega, la Dea Bendata, concedendo al 24enne di azzeccare entrambi i risultati.

E così ai festeggiamenti dei romanisti, che sono riusciti a passare il turno mettendo a segno una “remuntada” a dir poco difficile, si sono aggiunti quelli del giovane ingauno, che si è portato a casa una piccola fortuna.

Che però non finirà tutta nelle sue tasche: il ragazzo, infatti, ha già annunciato che una parte sarà devoluta in beneficenza a Basta Poco onlus. Un motivo in più per gioire per la sua vincita.