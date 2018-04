Champions League, punta 4 euro e ne vince oltre 9 mila: Dea Bendata per un 50enne pietrese

Pietra Ligure. Se la Champions League ha lasciato a dir poco l’amaro in bocca al popolo bianconero, non così per un fortunato giocatore pietrese di 50 anni che è riuscito non solo ad indovinare il risultato di martedì sera, Roma-Barcellona 3-0, ma anche quello della Juventus al Bernabeu contro il Real Madrid, 1-3, portandosi a casa la cifra di 9.028 euro.

Dopo la giocata fortunata di un 24enne albenganese (che ha indovinato Roma-Bercellona e Manchester City-Liverpool), che ha vinto 4.725 euro con una puntata di 3 euro, ecco un’altra clamorosa vincita per aver azzeccato due risultati altamente improbabili delle le squadre italiane impegnate nei quarti di finale di Champions.

Una doppia giocata fortunata, con una puntata di soli 4 euro alla tabaccheria e centro scommesse “Amato” di piazza San Nicolò a Pietra Ligure. La vittoria della Roma per 3-0 era data a 61, mentre la vittoria della Juventus a Madrid per 1-3 era data a 41. E così, puntando appena 4 euro, ecco una vincita di 9.028 euro.

Un gioia immensa per il 50enne pietrese, pare tifoso giallorosso: “Era la prima volta che giocava… Non sapeva praticamente nulla di scommesse nel calcio: davvero un bel colpo di fortuna” dicono dalla tabaccheria e centro scommesse di Pietra Ligure.

Come nel caso del 24enne ingauno, che devolverà parte della vincita all’associazione Basta Poco onlus, anche il 50enne pietrese sembra sia intenzionato a devolvere una parte dei soldi incassati in beneficenza, probabilmente al mondo sportivo locale.