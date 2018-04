Ceriale, tubature dell’acqua come un colabrodo: la denuncia del consigliere Giordano

Ceriale. “Le nostre tubature dell’acqua potabile sono un colabrodo”. Lo afferma il consigliere comunale di minoranza e candidato alle prossime elezioni comunali Luigi Giordano, dopo un sopralluogo alla foce del rio Torsero a Ceriale.

“Noi cittadini non possiamo pagare l’acqua che si disperde per comprare acqua dai privati, sia ben chiaro! L’amministrazione che verrà dovrà essere ben chiara su questo problema e mettere subito mano a questo scellerato menefreghismo che fino ad adesso a prosciugato i pozzi e le tasche dei cittadini!” aggiunge.

“E’ora che i sindaci del comprensorio si diano da fare e facciano i dovuti controlli analoghi. E’ anche ora di sapere se il contenuto d’acqua del nostro pozzo n°4 in via Romano è potabile o no, visto che ad agosto ce l’hanno proposta come tale, sarebbe un risparmio enorme per i cittadini. Lo dicano chiaramente, che pubblichino le analisi, non possiamo tenere un pozzo chiuso e ingrassare i privati” conclude Giordano.