Ceriale, lavori nel torrente Torsero. Giordano: “La difesa del suolo priorità per la prossima amministrazione”

Ceriale. “Dopo gli eventi degli ultimi anni che hanno portato e sedimentato materiale pietroso, sono cominciati i lavori di rimozione della ghiaia nell’alveo del torrente Torsero. Il materiale dalle analisi fatte è risultato idoneo per il ripascimento della riva al mare, l’obiettivo oltre quello di ripulire il fiume, è il mantenimento della bocca della foce. Penso si tratti di una buona risposta ai problemi di difesa del suolo, che sempre più spesso colpiscono la nostra Liguria”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di minoranza Luigi Giordano, in campo per le prossime elezioni amministrative con la lista che sosterrà la candidatura a sindaco di Luigi Romano.

“Spero che l’amministrazione che verrà abbia sempre l’obiettivo di provvedere al mantenimento e alla sicurezza del nostro delicato territorio”.

“Questo argomento della difesa del suolo e lo stop alla cementificazione dovrà essere l’ impianto, insieme al turismo, al commercio e la sicurezza del cittadino, del programma della lista in cui io farò parte, insieme alle problematiche sociali. Senza queste premesse e condivisioni non ci saranno alleanze” conclude Giordano.