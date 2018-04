Ceriale, il 4 maggio incontro sulle “bollette straordinarie” di Ponente Acque

Ceriale. Il 4 maggio alle ore 18.30, presso il Civico 75 di Ceriale, si terrà incontro sulla questione delle bollette straordinarie di Ponente Acque, relative ai consumi idrici effettuati fino al quarto trimestre 2017 ed emesse al fine di regolare i pagamenti relativi al periodo antecedente il passaggio di gestione tra i singoli Comuni e Ponente Acque e sincronizzare l’invio delle bollette successive.

In alcuni casi le bollette inviate dalla società che dal 2016 gestisce il ciclo idrico del territorio compreso tra Laigueglia e Borgio Verezzi e relativo entroterra sono di importo molto elevato, perchè stimato e calcolato sulla base dei consumi medi registrati nei periodi precedenti. Una volta ricevuta la bolletta gli utenti hanno fino a 30 giorni di tempo per richiedere eventuali chiarimenti agli sportelli che, in caso di errori, annulleranno la bolletta rimettendola corretta. Qualora l’ammontare della bolletta dovesse presentare cifre molto superiori a quelle pagate in precedenza, Ponente Acque ha già fatto sapere che sarà possibile sospendere il pagamento in attesa della successiva bolletta di conguaglio in arrivo a maggio.

All’incontro, moderato dal capogruppo della lista civica “Noi” Luigi Giordano, sarà presente il responsabile di Ponente Acque, Federico Mendau.