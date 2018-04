Celle, Jacopo Provato: Facciamo il nostro dovere, superando l’Aurora e poi vediamo che succede

Celle Ligure. Il Celle, in pieno extra time, vince (2-1) in casa del Camporosso, rimanendo, ex equo con la Dianese & Golfo, ad una lunghezza dalla San Stevese, il tutto quando mancano novanta minuti alla fine del campionato.

“Non era facile venire a vincere su un campo ostico, come quello del Camporosso, in piena lotta per la salvezza – dice l’estremo difensore Jacopo ‘Pappo’ Provato – ci siamo riusciti, grazie ad una grande prova caratteriale, che ci ha permesso, sotto di una rete, di pareggiare e ribaltare il risultato negativo, grazie ad una doppietta di quel grande giocatore che è Sofia, arrivato al 19° centro stagionale (ndr, record personale battuto)”.

Ora non ci resta altro che fare il nostro dovere – chiude Provato – vincere, cioè, nell’ultimo turno casalingo con l’Aurora Cairo e poi fare il tifo per il Pontelungo, che tra le mura amiche, incrocerà i guantoni con la San Stevese”.