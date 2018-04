Celle, danni mareggiata: 35 mila euro di interventi. Il sindaco Zunino: “Ottimo lavoro con i balneari”

Celle Ligure. “Voglio fare alcune precisazioni sull’opera di ripascimento dell’arenile effettuato nelle spiagge a Ponente duramente colpite dalla mareggiata di dicembre. L’importo complessivo è stato di euro 35000 cosi suddivisi: 20.000 arrivati dalla Regione derivanti da quota parte dei canoni delle concessioni demaniali da utilizzare obbligatoriamente per la salvaguardia degli arenili sia che essi siano in concessione comunale,libera,concessione privata; 15.000 euro da parte della amministrazione comunale per la salvaguardia delle spiagge comunali e libere”.

Lo afferma il sindaco di Celle Ligure Renato Zunino, che ha voluto precisare in merito all’attuazione degli interventi in vista dell’approssimarsi della stagione estiva e con gli stabilimenti balneari ormai prossimi all’apertura.

“Credo di potere affermare il buon rapporto con i titolari delle concessioni demaniali che svolgono un ruolo importante nell’ambito della nostra offerta turistica. E lo dico di fronte ad alcune affermazioni negative nei loro confronti anche da parte di esponenti e candidati in liste presenti nelle ultime elezioni comunali” aggiunge.

“Con i concessionari abbiamo anche iniziato un percorso per dotarsi di un progetto complessivo e organico sulla salvaguardia degli arenili” conclude il sindaco cellese.