Savona. Nove calciatori, due dirigenti e due società del girone A di Prima Categoria sono stati sanzionati questa settimana dal giudice sportivo.

Sebastiano Bruzzone (Sassello) è stato squalificato per quattro giornate in quanto espulso “per essere entrato sul terreno di gioco in occasione della segnatura di una rete da parte della propria squadra ed aver colpito con un calcio un avversario, senza conseguenze lesive”.

Elia De Felice (Sassello) è stato fermato per due turni.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Mattia Piantoni, Antonio Cordi, Simone Lettieri (Camporosso), Michele Battistel (Letimbro), Giacomo Prudente, Andrea Caneva, Elsjan Lecini (Pontelungo).

Alessandro Neirotti, dirigente della Letimbro, è stato inibito fino al 31 maggio perché “agendo da dirigente addetto all’arbitro, a fine gara, si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso ed aggressivo, urlandogli frasi irriguardose ed offensive. Alla notifica del provvedimento di allontanamento, continuava a mantenere un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, rifiutandogli le proprie generalità e continuando a profferire frasi offensive ed ingiuriose verso di lui. Nel post gara non assolveva le funzioni di dirigente addetto all’arbitro, svolte da altro dirigente. L’identificazione avveniva soltanto grazie all’intervento del dirigente accompagnatore ufficiale”.

Pietro Lettieri, dirigente del Camporosso, è stato inibito fino al 26 aprile.

Il Camporosso è stato multato di 100 euro “per aver ritardato l’inizio della gara di 30′”.

Ammenda di 75 euro alla Letimbro “per il comportamento minaccioso, irriguardoso ed offensivo del proprio dirigente addetto all’arbitro, nei confronti del direttore di gara”.

La classifica marcatori dopo 27 giornate:

19 reti: Siberie (Sanremo 80).

17 reti: Ferrotti (Veloce).

15 reti: R. Iannolo (San Bartolomeo), Sofia (Celle Ligure).

14 reti: Rebagliati (Sassello).

13 reti: Di Mario (Dianese e Golfo), Rossignolo (Pontelungo), P. Mozzone (Aurora Calcio).

12 reti: Caccamo (Camporosso).

11 reti: Cutellè (San Stevese), Damonte (Speranza).

10 reti: Maida (Veloce), Giguet (Speranza), A. Bianco (Letimbro), Colli (Dianese e Golfo).

9 reti: Casellato (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Caneva (Pontelungo).

8 reti: D. Giunta (Camporosso), L. Vecchiotti (Bordighera Sant’Ampelio), Quintavalle (Speranza), A. Velez Romero (Quiliano & Valleggia), Cossu (Letimbro).

7 reti: Ciaramitaro (San Stevese), C. Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), F. Saino (Aurora Calcio), Colombino (Veloce), Sparaccio (Dianese e Golfo), Rinaldi (Bordighera Sant’Ampelio), Freccero (Quiliano & Valleggia).

6 reti: Belviso (San Bartolomeo), Carminati, D. Vallerga, Russo Artimagnella (Celle Ligure), Profeta, G. Calvini, Di Donato (San Stevese), Doci (Speranza), Fanelli, Vejseli (Veloce).

5 reti: Pesce, Zela (Aurora Calcio), Di Perna (Bordighera Sant’Ampelio), Brahi (Altarese), Arrighi (Veloce), Dorigo (Celle Ligure), Dushi (Pontelungo), Gerbasi (San Stevese), Marafioti (Don Bosco Vallecrosia Intemelia).

4 reti: Seck, Cham, G. Sala (Speranza), Mandaliti (Altarese), S. Fiore, Ottaiano (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Vario, Orcino, Suetta, Bianchi (Celle Ligure), Rollero (Aurora Calcio), Iafolla (Sanremo 80), Arrigo, A. Numeroso (Dianese e Golfo), De Flaviis (San Stevese), Vanara (Letimbro).

3 reti: Kuka (Quiliano & Valleggia), Burdisso (Dianese e Golfo), Tabacchiera, Cardinale (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Rossetti, Battistel (Letimbro), Bruzzone (Celle Ligure), L. Conti, Bodiang (San Bartolomeo), Miatto (San Stevese), Izzetta, Saba (Sanremo 80), Fofana (Altarese), Cascina, Sofrà, Facciolo (Bordighera Sant’Ampelio), Calcopietro, Grifo, M. Ambesi (Camporosso), Costa (Veloce/Altarese).

2 reti: Molinari, Scarfò, Bardhi (Speranza), Ferrero, Valenti, Ascone (Bordighera Sant’Ampelio), Porro, Vacca, A. Sala, Gustavino (Sassello), Badoino, Principato, D. Greco, Montina (Pontelungo), Berruti, Marouf, Salinas, Grippo (Quiliano & Valleggia), Soto Pesce (Celle Ligure), Pucciano, Russo (Aurora Calcio), Gavacciuto, Lai, Berta (Altarese), Parodi, Guerra (Veloce), Cela (Letimbro), Gallo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), B. Fatnassi, S. Bella (San Bartolomeo), Saccà, Arena, Zito (Camporosso), Piccolo, Torres Forgione (Sanremo 80), Gagliardi, La Greca, G. Lanteri, Soldani (San Stevese), Gorlero (Dianese e Golfo).

1 rete: P. Cosentino, Bonadin, Casali (Celle Ligure), Calvanico, Cano, Fabbretti, Armellino, Vivalda, Scappatura, Uruci (Quiliano & Valleggia), Conrieri, Anfosso (San Stevese), Gelsomino, Bozzo, Grosso, Stojku, Siri, Pansera (Altarese), Albarello, Uruci (Speranza), Leone, A. Cosentino, Palomba, Lavagna, Barranca (Veloce), Ferrari, Prudente, Lecini, Messina, Tucci (Pontelungo), Calzamiglia, Bertolina, Mela, Bono, Gjerga, Pinasco, W. Fatnassi (San Bartolomeo), Romanelli, Rinaldi, F. Vecchiotti, De Marte, Lanteri, Ambri, Caprile (Sanremo 80), Garrone, Di Natale, Saviozzi, Marini (Aurora Calcio), Conti, Barbieri, Caruzzo, Trevisan (Bordighera Sant’Ampelio), M. Celea, Topa, F. Piantoni, S. Lettieri, Lentini, Piana (Camporosso), Baccino, Gagliardo, Giacchino, Arrais, Panaro (Sassello), Greco, Quispe, Calandrino, Li Causi, Garibizzo, Garibbo, R. Avignone, Sciglitano, A. Greco (Dianese e Golfo), Vanara, Odenato, Ciccaglioni, Marsio, Del Buono, Altomare, Di Mare (Letimbro).

Autoreti: 2 Gustavino (pro Aurora Calcio, pro Dianese e Golfo); 1 Suetta (pro Sanremo 80), Ginepro (pro Celle Ligure), Mascheretti (pro Dianese e Golfo), Cosentino (pro Bordighera Sant’Ampelio), Gilardoni, Cosentino (pro San Stevese).