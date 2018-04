Celle Ligure. Nel finale di stagione le motivazioni fanno la differenza; si è potuto vedere nel terzultimo turno del girone A di Prima Categoria, nel quale tutte le prime cinque classificate hanno vinto.

Partiamo dalla capolista. La San Stevese ha travolto a domicilio il Sanremo 80, proseguendo nella sua serie positiva. Il primo tempo si è chiuso in parità: Siberie su rigore ha risposto a Profeta. Nel secondo tempo gli ospiti hanno dilagato con le segnature di Profeta, Cutellè, De Flaviis e Marini su rigore.

Il Celle Ligure ha battuto per 5 a 0 l’Altarese ritrovando il sorriso dopo il ko di Santo Stefano al Mare. Le reti sono state realizzate da Orcino e Carminati nel primo tempo, Sofia su rigore e poi nuovamente Carminati e Sofia nella ripresa.

La Dianese e Golfo ha liquidato la Letimbro per 6 a 0 con doppietta di Di Mario e singole segnature di Colli, Numeroso, Odasso e Greco. Ben più risicato il successo della Veloce che, come all’andata, ha prevalso di misura sul Bordighera Sant’Ampelio. La vittoria granata, maturata col punteggio di 1-0, è frutto di un gol di Vejseli sul finire della prima frazione.

Sei punti in quattro giorni per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, che spera ancora di migliorare l’attuale quinta posizione. Domenica la squadra dell’estremo ponente ha regolato per 2-1 l’Aurora Calcio, ribaltando con le reti di Fiore e Cardinale il gol cairese di Mozzone. Ieri, nel recupero del 24° turno, i biancorossi hanno prevalso per 1-0 sullo Speranza con una rete di Marafioti.

Nelle retrovie fa punti solamente il Sassello, che cerca di tenere vive le speranze di evitare la retrocessione diretta. La squadra della Valle dell’Erro ha impattato 2 a 2 sul terreno dello Speranza. Locali sul doppio vantaggio con le segnature di Scarfò e Seck; i biancoblù hanno rimontato con le reti di Arrais e Rebagliati.

Pontelungo straripante: sul terreno di casa gli albenganesi hanno travolto per 7 a 1 il San Bartolomeo. La formazione di mister Fabio Zanardini è andata a segno con Rossignolo, autore di una tripletta, Dushi su rigore, Giammanco, Principato e Ghirardo.

Dopo tre sconfitte di fila il Quiliano & Valleggia è tornato al successo, battendo 3 a 1 il Camporosso. Gli ospiti sono passati in vantaggio per primi con un gol di Calcopietro; i ragazzi condotti da Enrico Ferraro hanno ribaltato il punteggio con le reti di Grippo, Vivalda e Russo.

Nel girone C ancora una giornata favorevole al Varazze Don Bosco, che ha centrato l’undicesima vittoria consecutiva. La formazione allenata da Luca Calcagno si è imposta per 3 a 0 sul terreno della Vecchiaudace Campomorone con reti di Parodi nel primo tempo, Perrone e Maralino nella ripresa. Il pareggio della Caperanese fa sì che in scia ai varazzini, staccata di un punto, resti solamente l’Isolese.

