Altare. Nuovo avvicendamento in vetta al girone A di Prima Categoria. Dopo aver battuto Veloce e Don Bosco Vallecrosia Intemelia, la San Stevese si conferma implacabile sul campo di casa rifilando un perentorio 4-1 al Celle Ligure, giunto a Santo Stefano al Mare nel ruolo di capolista. La formazione del presidente Marco Proto, con dieci successi nelle ultime dodici gare, si conferma la più in forma del campionato e sale al primo posto. I biancorossoazzurri sono andati a segno con Profeta, Ciaramitaro e, dopo un autogol di Cosentino, hanno chiuso i conti con la rete di Calvini. Nel recupero è arrivato il gol cellese ad opera di Sofia su rigore.

La San Stevese guida ora la classifica in solitaria, con un punto di vantaggio sullo stesso Celle Ligure e sulla Dianese e Golfo. Quest’ultima si è imposta per 3 a 2 a Sassello, con reti di Avignone, Sciglitano e Greco. La squadra della Valle dell’Erro ha ristabilito la parità due volte, con Rebagliati su rigore e Sala, ma al terzo gol ospite è capitolata. Una partita dal curioso andamento: tutte e cinque le reti sono state realizzate nel quarto d’ora finale.

La Veloce, scivolata al quarto posto dopo aver condotto a lungo la classifica, ha pareggiato 1 a 1 nel match tutto savonese con la Letimbro. A completare il lotto di squadre in corsa per i playoff c’è il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, che ha impattato 1-1 nel derby con il Camporosso, rispondendo con Bianco alla rete di Piana per i rossoblù.

Nella partita giocata al sabato sera ad Alassio, lo Speranza ha travolto per 7 a 2 il San Bartolomeo. Per i rossoverdi a segno Damonte, Cham, Seck autore di una doppietta, Sala, Giguet e Bardhi. Per i gialloblù reti di Belviso e Belgacem Fatnassi.

In chiave salvezza, giornata decisamente favorevole all’Altarese, che si è portata a più 6 sul Sanremo 80. Con tale divario lo spareggio tra le due compagini si giocherebbe, ma ora aumentano le possibilità dei valbormidesi di evitarlo. La compagine di mister William Perversi ha prevalso per 2 a 0 sul Pontelungo con una doppietta di Brahi.

Il Sanremo 80 è stato battuto per 2 a 1 da un’Aurora Calcio che veleggia nella metà alta nella classifica: la matricola cairese è tra le rivelazioni positive di questo campionato. Dopo essere passati in svantaggio per un gol di Caprile, i gialloneri hanno ribaltato il risultato con le segnature di Filippo Saino e Pesce.

Terza sconfitta consecutiva per il Quiliano & Valleggia, che è stato piegato dal Bordighera Sant’Ampelio con un netto 3 a 0. Le reti portano le firme di Facciolo, Di Perna e Ascone.

Per quanto riguarda il girone C, considerato che il Bogliasco ha pareggiato, la lotta per il primato appare ridotta a tre formazioni. Il Varazze conduce con un punto di vantaggio su Isolese e Caperanese. I gialloneroazzurri hanno superato anche l’ostacolo Sciarborasca, vincendo per 3 a 0 con tre reti nell’ultimo quarto d’ora: una doppietta di Perrone e un gol di Gagliardi.

