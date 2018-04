Carcare. E’ prevista per sabato 21 aprile alle ore 17, con un rinfresco al quale sono invitati tutti i cittadini di Carcare, l’inaugurazione del point elettorale della lista civica Lorenzi Sindaco, in via Garibaldi 33.

“Il Point Elettorale di Lorenzi Sindaco – spiegano dalla lista – vuole rappresentare un’anticipazione di come intendiamo il rapporto tra istituzioni e cittadini. Il Point Elettorale, come il Comune, sarà efficiente, aperto, disponibile all’ascolto, senza timori riverenziali, con la certezza di essere ascoltati”.

Foto 2 di 2



“Il Point sarà aperto per incontrare la gente di Carcare, i singoli cittadini come gli operatori economici le associazioni sportive/culturali e di volontariato per conoscere le reali esigenze e ottimizzare su di esse il nostro programma” concludono.