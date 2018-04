Carcare, presentazione del progetto di risanamento conservativo del Collegio Calasanziano

Carcare. Avvicinandosi al 400° anniversario dalla sua fondazione nel 1621, a Carcare, è pronto il progetto di restauro e risanamento conservativo del Collegio Calsanziano delle Scuole Pie. Stiamo parlando di un edificio a vocazione prettamente scolastica, inserito nel Centro Storico del Comune di Carcare, oggi sede dei tre corsi del Liceo Calasanzio, Classico, Scientifico, Linguistico. Quattrocento anni di storia della formazione scolastica nel più vasto territorio del Nord Ovest Italiano, struttura architettonica che ha saputo adattarsi al trascorrere del tempo e al mutare delle esigenze per offrirsi agli studenti sempre moderna e al passo con i tempi.

Oggi ci sono i presupposti per proporre agli enti pubblici europei, ministeriali e regionali diversi percorsi per accedere a finanziamenti finalizzati al suo perfezionamento strutturale. Appuntamento Sabato 21 Aprile 2018, nell’aula magna del Liceo Calasanzio, con inizio alle ore 10.30. La presentazione del progetto verrà anticipata da una visita guidata, ore 10, alla Chiesa del Collegio, parte integrante del complesso monumentale. Oltre all’architetto Giorgio Ferraro, realizzatore del progetto, interverranno con loro relazioni gli storici Giorgio Amico e Luciano Danè, e l’assessore ai lavori pubblici Christian De Vecchi in rappresentanza dell’ente comunale proprietario dell’immobile.

Lo stesso assessore ci tiene ad evidenziare: “Il progetto vuole soddisfare diverse esigenze legate all’uso dell’edificio: creare nuove aule per la didattica sfruttando gli spazi interni del cortile senza offendere la struttura architettonica preesistente; garantire ai Padri Scolopi un moderno uso delle loro aree attraverso l’abbattimento di barriere architettoniche; restituire alla cittadinanza l’uso di alcune parti dell’edificio ad oggi non utilizzate (secondo piano e sottotetto). Il progetto, sarà lo strumento attraverso il quale gli amministratori comunali si attiveranno, nelle sedi opportune, per la ricerca dei finanziamenti necessari al restauro e risanamento conservativo del “monumento” Calasanziano a Carcare. Stimolo e opportunità per raggiungere questi obiettivi sarà l’avvicinarsi del 400° anniversario dalla fondazione del Collegio delle Scuole Pie a Carcare voluto da San Giuseppe Calasanzio.” (1621 – 2021).