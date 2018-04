Carcare, nel point elettorale della Lista De Vecchi i primi 7 incontri con i cittadini

Carcare. Con lo slogan “è pubblico è tuo” i componenti della Lista De Vecchi inizieranno ad incontrare i carcaresi, con un percorso diviso in 7 tappe, ovviamente una al giorno, per approfondire le funzioni e i servizi che vengono erogati quotidianamente ai cittadini.

Sei di queste tappe avranno luogo nel point elettorale di via Garibaldi n°88, mentre una si svolgerà nella frazione del Vispa, tutte con orario di inizio alle 20.30. “Occasioni -spiegano dalla lista – per iniziare a conoscere i candidati e per cogliere gli aspetti caratterizzanti la ‘carta degli impegni’, ovvero i temi e le novità del programma elettorale ma, in questo caso, volutamente collegati ai settori operativi del ente pubblico comunale”.

Lunedì 7 Maggio 2018, ore 20.30, point elettorale: “cultura – formazione scolastica – patrimonio pubblico sportivo”.

Martedì 8 Maggio 2018, ore 20.30, point elettorale: “politiche socio sanitarie – associazionismo”.

Mercoledì 9 Maggio 2018, ore 20.30, point elettorale: “attività produttive – settori economici”.

Giovedì 10 Maggio 2018, ore 20.30, point elettorale: “lavori pubblici – urbanistica – servizi cimiteriali”.

Lunedì 14 Maggio 2018, ore 20.30, frazione Vispa ex asilo: “cultura – formazione scolastica – patrimonio pubblico sportivo – politiche socio sanitarie – associazionismo – attività produttive – settori economici – lavori pubblici – urbanistica – servizi cimiteriali – servizi ambientali e nettezza urbana – trasporti e mobilità – sicurezza – tutela del territorio”.

Martedì 15 Maggio 2018, ore 20.30, point elettorale: “servizi ambientali e nettezza urbana – trasporti e mobilità”.

Mercoledì 16 Maggio 2018, ore 20.30, point elettorale: “sicurezza – tutela del territorio”

Secondo il candidato sindaco Christian De Vecchi “gli incontri hanno la triplice finalità di far conoscere il valore propositivo dei candidati della nostra lista; di sviluppare insieme ai cittadini una chiacchierata sulle funzioni e servizi quotidianamente erogate da un ente locale, nella fattispecie quello comunale che, risulta essere il maggiormente vicino ai bisogni e alle esigenze dei cittadini; ed infine di tracciare le proposte presenti nella ‘carta degli impegni’ con la quale ci presenteremo agli elettori”.