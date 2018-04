Carcare. Il candidato sindaco Alessandro Lorenzi, fortemente voluto del Comitato Elettorale “Fai vincere Carcare”, ha inaugurato ieri il point elettorale della sua lista civica “Lorenzi Sindaco” in via Garibaldi 33. In tanti hanno voluto partecipare all’evento.

Lorenzi ha scaldato la platea chiedendo il supporto di Carcare. “Sono orgoglioso di essere il candidato della lista civica e da buon carcarese sin dalla nascita, e vispese per oltre venti anni, mi candido per amore di Carcare. Mi candido per cambiare la città che più amo. Si cresce giorno dopo giorno ed oggi, con la vostra numerosissima presenza, sono sempre più convinto che insieme possiamo riprendere il cammino interrotto per ridare a Carcare prestigio e concretezza. Sogno il bel paese che circa 10 anni fa era il più desiderato della Val Bormida”.

Foto 3 di 3





“Vorrei una città che difende e valorizza le donne – ha proseguito Lorenzi – e posso in anteprima comunicarvi, con orgoglio, che la nostra lista sarà composta per oltre il cinquanta per cento di donne che vengono dal mondo sportivo, culturale, sanitario e commerciale. Io ho fiducia, sento l’energia vitale degli abitanti carcaresi; voglio accendere il vostro entusiasmo e cambiare insieme a voi il futuro della città che amiamo”.

Il point elettorale rimarrà aperto tutti i giorni a partire da lunedì prossimo con i seguenti orari: al mattino dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19.30 per incontrare tutti i cittadini carcaresi. La presentazione della lista e del programma elettorale avverrà giovedì 4 maggio alle ore 20.30 presso la Società Operaia di Carcare.