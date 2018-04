Carcare 2018, il M5S corre con una propria lista: il candidato sindaco è Alessandro Risso

Carcare. Ora è ufficiale: il MoVimento 5 Stelle prenderà parte alle elezioni amministrative di Carcare del prossimo 10 giugno con una propria lista. Il capolista e candidato sindaco è Alessandro Risso, geometra carcarese di 52 anni, coordinatore, portavoce e attivista storico del Meetup ValBormida.

“E’ la prima volta che accade in un comune della val Bormida – osserva Risso – Si tratta della naturale evoluzione di un processo avviato sei anni fa con la nascita del Meetup Valbormida e che speriamo possa fare da apripista per nuove liste future M5S sul territorio.”

Dieci in totale i candidati del MoVimento 5 Stelle a Carcare. La lista completa e il programma elettorale saranno presentati a breve, insieme all’apertura del point elettorale che, come spiega ancora Risso, “sarà un punto di riferimento per i cittadini di Carcare che vorranno dare consigli o ascoltare le proposte dei candidati”.

“C’è grande soddisfazione per questa candidatura, che speriamo possa essere il preludio a una diffusione capillare del MoVimento 5 Stelle nel bormidese, di cui ci siamo occupati per anni in Regione con numerosi atti a tutela della sanità, dell’ambiente e dello sviluppo – commenta il consigliere regionale M5S, Andrea Melis – Nel prossimo mese e mezzo ci attende un grande lavoro per dare finalmente a Carcare una rappresentanza 5 stelle all’interno delle istituzioni locali e poter continuare quelle battaglie con ancora più determinazione e forza politica.”