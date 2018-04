Carcare. E’ l’avvocato Alessandro Lorenzi il candidato sindaco della lista civica targata centro sinistra, in corsa alle amministrative del prossimo 10 giugno. A presentarlo alcuni esponenti del comitato elettorale “Fai vincere Carcare”, ossia Massimo Marini e Giorgio Sobrero: “Il gruppo è nato dalla volontà di numerosi cittadini carcaresi, è un’aggressione di forze civiche e politiche, con lo scopo di riprendere in mano la cittadina, che deve tornare ad avere il ruolo di centro di servizi. Su queste basi abbiamo iniziato a fondare un comitato, che oggi conta oltre trenta persone. Alessandro Lorenzi ha accettato la nostra proposta e le idee sono quelle di un rilancio, anche perchè la politica è fatta di alternanza e quindi crediamo ci sia bisogno di una ventata di aria nuova”.

Lorenzi, 49 anni, nel ’95 ha iniziato la sua esperienza politica come consigliere comunale nell’amministrazione guidata da Franco Delfino, per poi ricoprire anche la carica di assessore all’agricoltura in Comunità montana nei mandati successivi.

Foto 2 di 2



“Il nostro non sarà un libro dei sogni – sottolinea il candidato parlando del programma – A fronte di molte segnalazioni che abbiamo ricevuto dai cittadini puntiamo su una rinascita del commercio, dell’associazionismo, per poi toccare temi importanti come l’ambiente e la sicurezza. I carcaresi in questi anni si sono sentiti un po’ messi da parte, e per questo c’è bisogno di una maggiore partecipazione e di un coinvolgimento diverso nella vita amministrativa del paese”.

Svelati i primi tre componenti della lista, ossia Rodolfo Mirri, segretario del circolo Pd di Carcare, Antonella Bologna, dipendente Asl e il commercialista Massimiliano Ghiso.