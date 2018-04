Carcare. “E’ in corso una lunga trattativa tra il Comune e “La Boccia” per definire l’importo dell’affitto in accordo tra le due parti. Ovviamente il presidente della società Bocciofila cerca di ottenere le migliori condizioni per la Società che rappresenta. Pertanto l’onere di presentare una proposta condivisibile dalle due parti spetta, però, al Comune e, dunque, a Bologna e De Vecchi”.

Lo precisa il candidato sindaco della lista “Fai vincere Carcare” Alessandro Lorenzi, che risponde alle accuse in qualità di presidente della bocciofila carcarese.

“Noto come si tenda a strumentalizzare l’avvio della campagna elettorale con immotivati tentativi di discredito del candidato sindaco” aggiunge.

“Poiché questi metodi sono per noi inaccettabili e dimostrano la pochezza degli argomenti di coloro che li usano, assicuriamo gli elettori carcaresi che le nostre iniziative per far conoscere il programma elettorale tendente a ridare a Carcare un più prestigioso ruolo nell’ambito del contesto valbormidese saranno improntati sulla trasparenza dell’informazione e non si presteranno a strumentalizzazioni di fatti e persone”.

“Rileviamo ancora che un problema sorto cinque anni orsono venga ora strumentalizzato a fini e scopi di bassa propaganda elettorale. Auspichiamo una ritrovata correttezza da parte degli altri contendenti nell’interesse generale dei cittadini-elettori” conclude Lorenzi.