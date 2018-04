I capi contraffatti sequestrati dalle Fiamme Gialle per raccogliere fondi per Ant Albenga

Albenga. Appuntamento con la solidarietà domani, sabato 28 aprile, in piazza del Popolo ad Albenga dove i volontari di Fondazione Ant saranno presenti dalle 9,30 alle 19 con una postazione di raccolta fondi.

Il pubblico potrà scegliere tra tantissimi capi d’abbigliamento e accessori sequestrati dalla guardia di finanza che saranno offerti a fronte di una donazione a sostegno dei progetti gratuiti di prevenzione oncologica che Ant organizza sul territorio.

I fondi raccolti nella giornata di domani serviranno a ricoprire parte delle spese che la Fondazione dovrà sostenere per il Progetto neoplasie mammarie che si svolgerà ad Albenga dal 25 al 28 settembre prossimo. “Il tumore mammario è la neoplasia più frequente della popolazione femminile: 1 donna su 8 sarà colpita da questa malattia nel corso della vita. Eccezionale sotto i 20 anni, raro tra i 20 ed i 29 anni, diviene più frequente dopo i 30 anni e raggiunge la massima incidenza tra i 45 ed i 60 anni, mostrando un aumento relativo con il progredire dell’età” spiegano dall’associazione.

“Nel mese di marzo 2018 la Fondazione Ant ha offerto in Liguria oltre 60 ecografie gratuite nell’ambito del Progetto Tiroide, volto alla diagnosi precoce di eventuali noduli, altrettante le visite dermatologiche offerte gratuitamente alla cittadinanza da Ant per il Progetto Melanoma e 30 visite per il programma nutrizione. Ringraziamo la Guardia di Finanza Albenga per la donazione e il sostegno alla prevenzione oncologica ANT sulla riviera ligure” concludono dall’associazione.