Loano. Un intervento tempestivo che ha permesso di aiutare l’animale. E’ quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in un sentieri tra Loano e Ranzi, dove un cane è rimasto ferito.

E’ stato il proprietario a dare l’allarme, intorno alle 15 e 40, e a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco in quanto l’animale era caduto sotto ad una specie di ponte ed era impossibilitato a muoversi.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Finale Ligure: una volta raggiunto il sentiero i vigili del fuoco si sono calati ed hanno raggiunto il cane rimasto ferito dopo la caduta, che è stato messo in salvo per la gioia del padrone.

Complessivamente l’intervento di soccorso e recupero è durato un paio di ore. Ora l’animale è stato portato da un veterinario per le cure del caso, ma nel complesso sta bene e non è più in pericolo.