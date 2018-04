Genova. Un altro camion ribaltato, l’ennesimo, sulla A10 nella tratta tra Genova e Savona. Questa mattina poco dopo le 6 un autoarticolato che trasportava carbonato di calcio, mentre percorreva la galleria Guanella tra Genova Aeroporto e Pegli in direzione Savona, ha iniziato a perdere il controllo e si è del tutto intraversato all’uscita al km 2,900.

L’autista è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo incidentato ed è stato assistito dai militi. Cosciente, è stato portato all’ospedale in codice rosso a causa della dinamica dell’incidente. Fortunatamente il materiale trasportato non si è disperso sulle carreggiate.

di 4 Galleria fotografica Camion ribaltato sulla A10







Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco e del personale di Autostrade per l’Italia, che hanno messo in sicurezza l’area e stanno seguendo le operazioni di rimozione del camion. Sulle cause dell’incidente sono gli accertamenti degli organi di polizia.

Le ripercussioni sono sia sul traffico autostradale (si registrano code sulla A7 Serravalle-Genova, tra il bivio con la A12 e quello con la A10, per chi da Milano è diretto verso Ventimiglia e tra Genova Ovest e il bivio con la A10, e sulla A12 Genova Sestri Levante, tra Genova Est e il bivio con la A7), ma anche sulla viabilità ordinaria, con ripercussioni fino a Sampierdarena. Per coloro che dall’area urbana di Genova si devono immettere sull’A10 in direzione di Ventimiglia, si consiglia di entrare a Genova Pegli.