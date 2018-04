A Calizzano interventi di asfaltatura lungo via Matteotti e via Roma

Calizzano. Nuovo asfalto per alcune strade di Calizzano. Il sindaco Pierangelo Olivieri ha deciso di interrompere la viabilità lungo via Matteotti e via Roma a partire da lunedì 7 maggio per far sì che l’intervento non venga ostacolato dal traffico.

Sarà comunque assicurato il transito dei pedoni e dei mezzi di emergenza. Sempre il primo cittadino informa i residenti che l’opera di ripristino totale del manto stradale dovrebbe durare una settimana e, pertanto, dal 14 maggio la viabilità dovrebbe essere ripristinata.

“Non mancheranno i disagi, ma sono finalizzati ad eseguire al meglio e con celerità interventi molto importanti per il nostro territorio”, sottolinea Olivieri.