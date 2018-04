Savona. Dedicata al compianto Lelio Speranza, per quasi quarantanni indimenticabile presidente del Coni provinciale di Savona, la seconda edizione della Savona Cup, torneo di calcio amatoriale organizzato in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas Savona, è sulla rampa di lancio.

Il prestigioso trofeo a sette giocatori, che al suo esordio ha riscosso un enorme successo, si svolgerà nuovamente a Lavagnola da sabato 30 giugno al venerdì 13 luglio presso il campo sportivo Scaletti di via Crispi.

Le iscrizioni sono già state aperte e chi volesse aderire alla manifestazione può mettersi in contatto con il responsabile amministrativo del torneo Gabriele Siri (3285483017) o con il responsabile della segreteria Niccolò Enrile (3387705498).

La squadra vincitrice del torneo parteciperà alle finali nazionali di calcio a cinque e a sette Libertas, ancora da programmare, che nel 2017 hanno visto primeggiare in rappresentanza della Liguria i colori dell’ASD La Fortezza di Savona artefice di ben due ori in quel di Cervia (Ravenna) dal 8 al 10 settembre.

La kermesse che verrà limitata a sedici squadre (con possibilità di allargamento ad un massimo di venti) sarà coordinate e gestita dal un apposito comitato organizzativo presieduto da Roberto Pizzorno, presidente regionale Libertas e delegato provinciale Coni, che verrà coadiuvato in primis da Felicino Vaniglia, responsabile regionale Libertas calcio giovanile e amatoriale, che curerà la parte tecnica e vigilerà sulla regolare applicazione e rispetto del regolamento.

“Vogliamo migliorare sotto tutti profili – ha sottolineato Pizzorno – nonostante si parta dall’ottima riuscita dell’esordio 2017. In particolare cureremo la qualità dell’arbitraggio (a tal fine abbiamo indetto un corso di formazione per arbitri ufficiali Libertas ai quali verranno riconosciute le adeguare spettanze sotto forma di congrui rimborsi), implementeremo la ricchezza del montepremi e perfezioneremo ulteriormente i rapporti con quanti ci permettono di realizzare questo importante appuntamento estivo del calcio dilettantistico; mi riferisco in particolare alla società Speranza Calcio, al Comune di Savona, agli sponsor, e ai media che ancora una volta ci seguiranno con entusiasmo e puntualità”.