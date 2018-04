Cairo Montenote. Si è conclusa con successo l’esordio di Vb Factor 8. Sabato 21 aprile, presso il teatro Palazzo di Città di Cairo Montenotte è andata in scena “la prima” della nuova versione del talent valbormidese.

Il ritorno al teatro Chebello è stato bagnato dalla presenza di quasi 300 paganti, e platea quasi “a tappo”. La serata ha decretato già i primi verdetti. I primi ad esibirsi sono stati i kids che hanno saputo rompere il ghiaccio nel modo migliore. Avanzano alla semifinale per decisione del pubblico presente in sala Melissa Di Pasca (canto) e Manuela Gasi (ballo). Promosse dalla giuria invece Noemi Giardina (canto) e Eva Montella (ballo).

di 14 Galleria fotografica La seconda serata di VB Factor 8









Dopo una favolosa esibizione della vincitrice di canto della passata edizione Federica Chichi, sono andati in scena i big. Al termine di una gara combattuta fino all’ultima nota, dal sapore americano, si sono aggiudicati il passaggio del turno e il pass per la semifinale i seguenti artisti: Claudia Fiorino, pubblico (canto); Francesca Rossi, pubblico (canto); Cecilia Repetto, pubblico (canto); Martina Calabrese, giuria (canto); Arianna Becheroni, giuria (canto); Andrea Raqa, pubblico (ballo); Gaia Malosetti, pubblico (ballo); Aurora Dieci, pubblico (ballo); Passodanza, giuria (ballo); Freedom Clique, giuria (ballo). Una sfida combattuta che si ripeterà con altri 20 concorrenti il 5 maggio.

Sempre a Cairo Montenotte andrà in scena la seconda eliminatoria, a tema francese. Ospite di serata la cantante cairese Giorgia Armario, finalista della passata edizione. L’aperifactor (appuntamento goloso ante spettacolo), dopo il pienone ottenuto al ristorante Alpi, si sposta al locale Be Pub dalle 18. Ecco la lista dei partecipanti al secondo serale. Per il canto: Simone Veludo da Torino; Domitilla Abeasis da Arenzano; Myrna Pario da Cairo; Giulia Cervetti da Nizza Monferrato; Irene Nizzi da Genova; Boscolo Family da Ivrea; Shi Xie da Loano; Camillasofia Biroli da San Damiano; Filippo Canu da Stella; Genny Lauretano da Cairo. Per il “Canto Kids” ci saranno Sofia Cagno da Cairo; ) Jacopo Lazzarino da Acqui Terme; Olga Gironi da Imperia; Kiara Garcia da Chiavari.

Per il ballo: Melissa Simbari da Vallecrosia; Beat Flow da Torino; Lorenza Rossi da Savona; Irene Roberti da Genova; Tough Girls da Alassio; Cugine Franceschini da Sanremo; No Limits da Millesimo; Raffaele Cappanera da Genova; Federica Guastavino da Albisola; Claudia Paglialunga da Sanremo. Per “Ballo Kids” ci saranno Ekids da Bordighera; Leo e Sara da Cengio; Aurora Cavalli da Cengio.

Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto a 5 euro per i bambini fino a dieci anni). Per ogni tipo di informazione e prenotazione biglietti contattare l’organizzatore e presentatore Simone Rudino al numero 3805183827 o visitare la pagina Facebook Vb Factor.