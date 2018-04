Cairo, si taglia una gamba con la fresa: ferito anziano, in elicottero al Santa Corona

Cairo Montenotte. Si è ferito in maniera abbastanza grave mentre stava usando la fresa in un terreno agricolo a Cairo Montenotte, in via Madonna del Bosco. Un anziano di 82 anni è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per un taglio profondo ad una gamba. L’allarme è scattato intorno alle 12:00 di questa mattina, con alcuni vicini che hanno sentito le urla dell’anziano e allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Cairo Montenotte e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco per accelerare il trasferimento dell’82enne presso il nosocomio pietrese.

Le condizioni dell’anziano sono comunque ritenute gravi e avrebbe perso parecchio sangue.

All’origine dell’incidente agricolo forse una disattenzione, viene escluso il malore.