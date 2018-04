Cairo Montenotte. Scontro auto-moto nel tardo pomeriggio di oggi in corso Brigate Partigiane a Cairo Montenotte. L’incidente si è verificato all’altezza dell’ultimo bivio in uscita da Cairo, dove si svolta per Rocchetta.

Secondo una prima ricostruzione la vettura, una Fiat Panda, che viaggiava in direzione Dego stava svoltando verso Cairo, ma non avrebbe visto arrivare la moto e quindi l’impatto è stato inevitabile.

Foto 2 di 2



Ad avere la peggio è stato il centauro, un quarantenne, che è caduto a terra rovinosamente a causa dell’impatto contro la Fiat Panda. Dopo le prime cure da parte del personale sanitario (è intervenuta anche l’automedica del 118) è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dall’ambulanza della Croce Bianca di Dego per un grave trauma ad una gamba.

Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cairo Montenotte che dovranno accertare l’esatta dinamica di quanto successo.