Cairo, nel teatro della Polizia penitenziaria va in scena l’Otello di Giuseppe Verdi

Cairo Montenotte. “Cengio in lirica” questa sera in trasferta a Cairo Montenotte, nel teatro della scuola della Polizia penitenziaria. Alle ore 21 andrà in scena l’Otello di Giuseppe Verdi, una straordinaria occasione per gli amanti dell’opera che potranno ammirare una rappresentazione di alto livello della nota tragedia shakespeariana.

Prosegue l’impegno del consigliere comunale di Cengio, Daniela Olivieri, nel portare in Val Bormida eventi di qualità legati alla cultura della musica lirica, per far conoscere i grandi del passato attraverso le odierne e magistrali rivisitazioni.

Il costo del biglietto è di 15 euro, ed è ancora possibile prenotare i posti a sedere chiamando il numero 347 2938100.