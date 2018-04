Cairo Montenotte, i bimbi della scuola dell’infanzia ringraziano i vigili del fuoco

Cairo Montenotte. I bambini , le famiglie e tutto il personale della scuola statale dell’infanzia di via Medaglie d’Oro di Cairo Montenotte ringraziano la caserma dei vigli del fuoco di Cairo Montenotte per essere “sempre collaborativi nei confronti della scuola rispondendo positivamente alle richieste, anche in occasione del progetto Libriamoci 2017 sul tema della solidarietà”.

“Tante sono state le occasioni in cui la scuola ha chiesto il loro intervento educativo a scuola per raccontare ai bambini l’attività da loro svolta , altre in cui è stata la scuola a recarsi presso la caserma. Il comando e tutti i vigili sono stati disponibili ad accoglierci facendo dimostrazioni e mostrando concretamente il loro operato”.

“Di questo e di tutto ciò che fate sul territorio vogliamo ringraziare pubblicamente. I bambini hanno costruito per voi una raccolta di disegni per ringraziare anche del gradito omaggio di Pasqua”.