Cairo Montenotte. Taglio del nastro, oggi pomeriggio, per l’apertura del primo lotto della strada di Moncavaglione, la bretella che collega l’area industriale di Bragno (nei pressi degli stabilimenti Trench e Schneider) alla variante di Vispa e, quindi, all’autostrada Savona-Torino.

Oltre all’Amministrazione comunale cairese, presenti all’inaugurazione bagnata da una pioggia battente anche il vice presidente del Consiglio regionale, Sonia Viale, i consiglieri Angelo Vaccarezza e Paolo Ardenti e la neo deputata Sara Foscolo.

Il progetto, sottoscritto nel 2013 con il protocollo di intesa tra Regione Liguria, Autorità portuale di Savona, Comune di Cairo e Ips, dell’importo complessivo di 3,5 milioni, è stato suddiviso in due lotti funzionali, di cui il primo, quello inaugurato oggi, interessa lo svincolo Moncavaglione sulla statale 29 e l’esistente rotonda in corrispondenza del cementificio della Unicem Buzzi spa in località Curagnata. Il secondo, invece, prevede una nuova viabilità compresa tra la predetta rotonda e quella sulla provinciale 36 in corrispondenza dello stabilimento della Italiana Coke.