Cairo, elezioni Rsu alla Schneider Electric: Fiom-Cgil primo sindacato

Cairo Montenotte. Alle elezioni per il rinnovo della Rsu nello stabilimento Schneider Electric di Cairo Montenotte la Fiom-Cgil si conferma primo sindacato con il 51,5% dei voti.

La Fiom elegge così due delegati su quattro (Andrea Piumatti ed Alex Grillone, gli altri due delegati vanno alla Uilm che si conferma secondo sindacato con Massimo Minasso e Carlo Gerlo).

La segreteria Fiom Savona ringrazia la Rsu uscente che ha lavorato con impegno negli ultimi tre anni raggiungendo risultati apprezzabili, tutti i candidati che si sono impegnanti per “fare sindacato” in un momento in cui rappresentare interessi collettivi è sempre più difficile, le lavoratrici ed i lavoratori che con la loro partecipazione al voto hanno fatto ancora una volta vivere la democrazia nel proprio posto di lavoro, cosa per cui la Cgil e la Fiom si sono da sempre battute” commenta il segretario provinciale Andrea Mandraccia.