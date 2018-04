Cai Loano: ecco il nuovo Consiglio direttivo, Simone Delmonte nuovo presidente

Loano. E’ stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Sezione di Loano che, riunendosi in data 3 Aprile 2018, ha provveduto all’elezione del Presidente, Vicepresidente e all’assegnazione delle altre cariche.

Dopo due mandati consecutivi a Franco Moreno, che rimane nel direttivo nel ruolo di segretario, succede alla carica di Presidente Simone Delmonte, con Vice Presidente Susy Minutoli; confermati i consiglieri Mario Chiappero, Beppe Peretti, Claudio Menozzi, Gianni Simonato, Antonella Ripepi, mentre entrano in Consiglio i soci Pier Giulio Calcagno, Danilo Salgoni e Bruno Richero.

Il nuovo direttivo ringrazia il consiglio uscente e il past president Moreno per il notevole impegno e per gli importanti risultati raggiunti, proponendosi di proseguire e completare le operazioni più importanti già intraprese, in particolare: la collaborazione con le amministrazioni comunali di Loano, Pietra Ligure e del relativo entroterra per i rispettivi progetti outdoor, con le altre associazioni del territorio che operano nell’ambiente montano, l’ampliamento del Rifugio “Pian delle Bosse”, la manutenzione della rete sentieristica, e non ultime le molte e diversificate attività sociali, tra le quali il gruppo “Loano non solo mare” ed i giovanissimi “Gufetti”, in modo da continuare ad essere un riferimento per tutti gli amanti della montagna del territorio loanese e pietrese.