Cairo Montenotte. Il Bragno supera (2-0) il Campomorone, consolidando il quinto posto in classifica, con 52 punti, cinque in meno rispetto all’Alassio.

Monaco e compagni devono, domenica prossima, vincere a Legino, per restare dentro alla griglia dei play off, altrimenti, in caso di successo dell’Alassio, saranno fuori.

“E’ stata una vittoria fondamentale, per il percorso della nostra classifica – attacca mister Cattardico – era nostro dovere riuscire a rimanere in zona play off ed allo stesso tempo abbiamo avvicinato i polceveraschi di Pirovano, ora avanti solo di due punti.

“Si è trattato di una sfida condizionata da un arbitraggio, che ha scontentato entrambe le contendenti e che ci ha fatto terminare il match in otto uomini, a causa delle espulsioni di Torra, Cervetto e Vassallo, mentre il Campomorone si è visto espellere due giocatori.

Credo che gare del genere meriterebbero direttori di gara più scafati a dirigerle”.

“In settimana prepareremo la sfida con il Legino, consci delle difficoltà di incontrare un team forte, quale è quello di Tobia. Ritengo, altresì, che le nostre motivazioni potranno fare la differenza”.