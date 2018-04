Borgio Verezzi, al Barone Rampante tutti in Via Paal con Andrea Nicolini

Borgio Verezzi. Da sabato 15 aprile al Barone Rampante tutti in Via Paal con Andrea Nicolini: un laboratorio teatrale dedicato a ragazzi dagli 11 ai 16 anni per conoscere un classico della narrativa, “I ragazzi della Via Paal” di F. Molnar, a cura di Andrea Nicolini. Dall’improvvisazione alla messa in scena di un testo narrativo: conoscere i classici della narrativa per ragazzi attraverso il teatro.

Il regista attraverso le magnifiche scene scritte da Molnar entrerà direttamente dentro la materia con il contributo di tutti i ragazzi e della loro esperienza, sia immaginaria sia reale, comincerà con loro a provare la lettura del testo e studierà il loro trascinamento osservandoli. Ne nascerà uno spettacolo (debutto previsto per il prossimo autunno) e sarà insomma un classico tuffo nel mondo dove tutto è possibile e niente stabilito, un mondo sollevato dalla sola forza dell’immaginazione che squinterna, lo fa ballare e lo tiene leggero.

Andrea Nicolini (Genova, 27 maggio 1963) è un attore, regista e compositore italiano di teatro. Ha contribuito a spettacoli con registi del calibro di Peter Stein e ha composto musiche per vari spettacoli. Si diploma presso la Scuola di Recitazione del Teatro stabile di Genova nel 1985. Studia pianoforte e composizione presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Si specializza in recitazione con Anatolij Vasiliev della Scuola d’Arte di Mosca. Suona il pianoforte e la fisarmonica.

14/15/aprile e 5/6/12/13 maggio

Laboratorio teatrale “I ragazzi della via Paal” Atto Secondo

6 incontri di 4 ore ciascuno il sabato e la domenica (totale 24 ore)

Prova aperta. Costo 80 euro

Info e iscrizioni: ‪‪34889786‬94

c.ilbaronerampante@libero.it

www.compagniabaronerampante.it

segreteria di via Municipio 3 il sabato ‪dalle 16 alle 18‬